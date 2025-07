SBK | Gp Ungheria: La Superpole va a Razgatlioglu, quarto Bulega

SBK Gp Ungheria Balaton Park Superpole – Toprak Razgatlioglu (BMW) si è aggiudicato la Superpole del Gran Premio d’Ungheria, in programma al Balaton Park.La sessione è stata interrotta con bandiera rossa a seguito della brutta caduta di Tito Rabat. Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota Honda che ha accusato solo qualche escoriazione ma sarà presente in Gara 1.

A completare la prima fila, troviamo la Ducati di Sam Lowes e la Yamaha di Andrea Locatelli.

Quarto tempo per Nicolò Bulega (Aruba Racing), davanti a Danilo Petrucci (Barni Racing). Settimo Iker Lecuona (Honda), a precedere la Ducati di Alvaro Bautista e la Ducati di Andrea Iannone. Chiudono la Top 10, Xavi Vierge (Honda) e Remy Gardner (Yamaha).

Gli altri italiani: 17° Yari Montella, 20° Axel Bassani e 22° Michael Rinaldi.

