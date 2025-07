MotoGP | GP Brno, Bezzecchi: “Arrivo molto motivato”

GP Repubblica Ceca Brno Aprilia Racing MotoGP 2025 – Marco Bezzecchi dopo il podio nella Sprint Race del Sachsenring e la caduta nella gara “lunga” di domenica, è pronto a tornare in pista a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Il pilota riminese dell’Aprilia è carico, motivato e molto contento di tornare a correre a Brno, pista che manca dal calendario dal 2020.

Il tracciato è lungo 5,4 km ed è composto da 14 curve in totale: 8 a destra e 6 a sinistra. Brno è stata anche la pista per eccellenza per Max Biaggi, Aprilia Ambassador, che ha conquistato quattro vittorie in 250cc, due vittorie in 500cc, una vittoria in MotoGP e quattro vittorie in Superbike, tre delle quali con Aprilia Racing.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2025

“Sono molto contento di andare a Brno, una pista bellissima dove non corriamo da tanto tempo, sarà bello tornarci. Sono soddisfatto di come sta andando tutto, stiamo facendo tanti miglioramenti e la voglia di rifarci dopo la domenica al Sachsenring è tanta, quindi arrivo molto motivato.”

3.9/5 - (10 votes)