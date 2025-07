MotoGP: Il Gran Premio di Germania confermato almeno fino al 2031

Gp Germania Sachsenring MotoGP – Il Gran Premio di Germania sarà presente nel calendario MotoGP almeno fino al 2031.

Un nuovo accordo quinquennale conferma che l’iconico Sachsenring rimarrà in calendario, pronto a continuare a stabilire record come il più grande evento sportivo in Germania, con un’affluenza che ha superato i 250.000 fan nell’ultima gara corsa il 13 luglio.

Dichiarazioni Michael Kretschmer, primo ministro della Sassonia Rinnovo GP Germania

“La Sassonia è il paese delle corse. Sosteniamo il Sachsenring perché vogliamo sostenere la regione della Sassonia sud-occidentale e perché amiamo il Motorsport. È fantastico sentire la notizia che potremo guardare il Gran Premio di Germania al Sachsenring almeno fino al 2031. Abbiamo una lunga storia di corse in questa regione. Nel 2027 festeggeremo il nostro 100° anniversario al Sachsenring. Il nuovo record di presenze del fine settimana ha dimostrato ancora una volta quanto amiamo le corse in Sassonia. Rivela anche che il fascino di questa importante gara e del Sachsenring va ben oltre la Sassonia. Vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati coinvolti nel garantire il futuro del Gran Premio di Motociclismo qui nello Stato Libero della Sassonia, contribuendo a guidare e rafforzare le corse in Germania nel suo complesso”

Dichiarazioni Gerd Ennser, Presidente di ADAC Sport Rinnovo GP Germania

“La MotoGP al Sachsenring è l’evento motociclistico nazionale più significativo, che attira più di un quarto di milione di fan. Puntiamo a continuare questa storia di successo e abbiamo raggiunto un accordo con la MotoGP per garantire che il Gran Premio si svolga al Sachsenring a lungo termine. L’evento è enormemente popolare in tutta la regione. Saremo in grado di continuare a organizzare il Gran Premio in Sassonia grazie all’eccellente collaborazione con il primo ministro Michael Kretschmer e il governo del Land della Sassonia.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, detentore dei diritti MotoGP Rinnovo GP Germania

“Siamo lieti di annunciare che correremo in Germania fino al 2031. È un mercato importante per la MotoGP e un evento fantastico per il quarto di milione di fan che si uniscono a noi al Sachsenring per battere record anno dopo anno. Non vediamo l’ora di stabilire altri parametri di riferimento insieme al promotore, l’ADAC, e vogliamo ringraziare loro e il governo della Sassonia per il loro impegno in MotoGP. Dobbiamo anche ringraziare i tifosi per aver reso questo evento così incredibile.”