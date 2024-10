SBK | Gp Spagna Day 1, Bulega: “Sono particolarmente soddisfatto”

Superbike Jerez Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Spagna con il secondo tempo.

Venerdì solido per Nicolò Bulega sul Circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota italiano del team Aruba.it Racing – Ducati ha chiuso infatti in seconda posizione nella classifica combinata dopo aver fatto registrare il miglior tempo al mattino.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Jerez Superbike 2024

“Sono particolarmente soddisfatto per come sono andate le cose oggi. Forse nel pomeriggio il feeling non era esattamente quello delle FP2 ma credo che le condizioni della pista siano cambiate per molti piloti. C’è molta fiducia in vista delle gare del weekend”.

