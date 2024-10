SBK | Gp Spagna Gara 2, Razgatlioglu: “Il finale di stagione è stato un evento incredibile”

Superbike Gp Jerez BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, in prima posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Toprak Razgatlioglu ha espresso grande soddisfazione per la sua stagione con BMW, definendola incredibile. Ha celebrato la vittoria del campionato del mondo e una stagione di grande successo, caratterizzata da 13 vittorie consecutive. Razgatlioglu ha sottolineato il duro lavoro del team, soprattutto dopo la gara sprint, che ha portato a un cambiamento nell’assetto della moto e alla vittoria nell’ultima gara. Ha anche elogiato il compagno di squadra Mickey per il suo impegno, dicendo che condividere il podio è stato un sogno diventato realtà.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Spagna

“Voglio ringraziare tutta la famiglia BMW perché abbiamo avuto un anno incredibile. Il finale di stagione è stato un evento incredibile. Siamo campioni del mondo, questa è stata la fine di una stagione molto lunga e di un anno di grande successo in cui abbiamo anche ottenuto 13 vittorie di fila. Non ci siamo mai arresi e anche oggi, dopo la gara sprint, abbiamo lavorato duramente con la squadra. Abbiamo cambiato l’assetto della moto e abbiamo provato qualcosa per ottenere la vittoria. In gara, avevo un ottimo pacchetto e ce l’abbiamo fatta: abbiamo vinto di nuovo. E volevo vincere l’ultima gara della stagione. Di solito la Ducati è molto forte qui, ma l’abbiamo battuta di nuovo, quindi tutti hanno capito che la BMW è davvero forte in tutti i weekend di gara. È stato incredibile salire sul podio insieme a Mickey. È stato un sogno, insieme alla squadra, condividere il podio e finalmente si è avverato. È un ragazzo davvero fantastico e spinge al massimo in ogni weekend di gara. Dopo il suo grande infortunio, sta cercando di tornare e ha dimostrato a tutti che pilota forte è. Stiamo lavorando molto bene insieme e spero che potremo correre di nuovo insieme per il podio l’anno prossimo”.

