MotoGP | Marc Marquez risponde a Bagnaia con un riferimento a Valentino Rossi e al 2015 [VIDEO]

MotoGP Ducati – Marc Marquez ha vinto domenica la sua terza gara in sella alla Ducati dopo quelle di Aragon e Misano.

Sul circuito australiano di Phillip Island l’otto volte iridato ha fatto una furibonda rimonta dalla 13esima posizione alla prima a suon di sorpassi, gli ultimi dei quali sul suo futuro team-mate Pecco Bagnaia e sul leader della classifica iridata Jorge Martin.

Il #93 del Gresini Racing che scattava dalla seconda casella, ha avuto un problema in partenza (la visierina a strappo tolta si è messa proprio sotto alla ruota posteriore, che in partenza ha prima “fumato” e poi pattinato, ndr) che lo ha fatto retrocedere in 13esima posizione, da lì la rimonta.

Durante la conferenza stampa post-gara non sono mancati riferimenti al 2015, quando Marquez vinse la gara, ma venne poi accusato pesantemente da Valentino Rossi di aver rallentato appositamente per favorire il connazionale Jorge Lorenzo.

In realtà risultati alla mano, a Phillip Island nel 2015 fu Iannone a togliere punti al pesarese che chiuse quarto dietro al pilota di Vasto. Questa volta la vittoria di Marquez ha “regalato” 5 punti a Bagnaia, visto che Martin ha “incassato” 20 punti contro i 25 della vittoria.

Pecco: "You gave me a favour?

Marc: "Today, yes.I took 5 points off"

Pecco : "Today @marcmarquez93 wanted to win. The possibility of winning for him was much higher because his pace was much stronger and finally he won. I don't think he was thinking about 2015." pic.twitter.com/bKrRonCjwp

