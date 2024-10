SBK | Gp Spagna Gara 2, Iannone: “È stato un anno molto bello e intenso”

Superbike Spagna Ducati GoEleven – Andrea Iannone ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, in quarta posizione.

Andrea Iannone ha concluso la stagione 2024 con una brillante performance a Jerez, dimostrando un ritmo da podio e lasciando tutti con il sorriso. Dopo una spettacolare rimonta nella Superpole Race e un’ottima Gara 2, Iannone ha combattuto duramente contro Petrucci, Lowes e Van der Mark, sfiorando il podio a causa di una bandiera rossa. Nonostante ciò, ha chiuso al quarto posto, confermandosi tra i migliori piloti indipendenti per la quinta volta in sei gare. Il weekend ha visto un grande miglioramento del set-up della moto, che ha permesso a Iannone di ottenere una solida posizione di partenza e di mantenere un ritmo gara costante, con sorpassi emozionanti e puliti. Durante Gara 2, Andrea ha dimostrato di essere tra i più veloci in pista, lottando per il podio fino alla bandiera rossa che ha interrotto la gara a tre giri dalla fine. La stagione 2024 di Iannone ha sorpreso tutti: dal podio al debutto, ai due podi di Barcellona, al terzo posto a Most e alla vittoria di Gara 1 ad Aragon. Questi risultati hanno coronato il ritorno in pista di Andrea, grazie al grande lavoro del Team Go Eleven. Ora un meritato riposo, in attesa dei test prestagionali a gennaio, quando il WorldSBK tornerà in azione.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Spagna Superbike 2024

“Sono contento per il weekend in crescendo che abbiamo avuto. Lottare per il podio oggi è stato incredibile e avvincente fino alla fine. Voglio ringraziare la squadra, Gianni Ramello e Denis Sacchetti. È stato un anno molto bello e intenso, sono felice di essere tornato e mi sono divertito tanto. Mi auguro che il prossimo anno riusciremo ad essere ancora più competitivi. Voglio infine ringraziare WorldSBK e tutte le persone che mi hanno supportato durante il campionato.“

