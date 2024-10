SBK | Gp Spagna Gara 2, Bautista: “Non mi aspettavo di chiudere così la stagione”

Superbike Spagna Ducati – Alvaro Bautista non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024.

Alvaro Bautista recupera posizioni nella Superpole Race chiusa al nono posto. In Gara-2, però, lo spagnolo non trova un buon feeling e cade a metà gara.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Spagna Superbike 2024

“Certo non mi aspettavo di chiudere così la stagione. Ho incontrato molte difficoltà, su un circuito dove lo scorso anno ero riuscito a vincere 3 volte. Non vedo l’ora di scendere in pista martedì per i test per cercare di impostare già al meglio la prossima stagione”.

