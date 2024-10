SBK | Gp Spagna Gara 2, Bassani: “Penso che sia stata una stagione piuttosto impegnativa”

Superbike Gp Spagna Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 del Gran Premio di Spagna in decima posizione.

Dopo Gara 2 del Gran Premio di Spagna, Axel Bassani ha riflettuto sulla conclusione della sua esperienza con la Kawasaki Ninja ZX-10RR, definendola la fine di un’era. Ha descritto la stagione come impegnativa, con molte difficoltà, ma ha sottolineato l’impegno costante suo e del team nel dare il massimo. Il piazzamento tra i primi dieci in Gara 2 è stato positivo, considerando la competitività. Bassani ha ringraziato il team e Kawasaki per il supporto e l’opportunità, nonostante le sfide incontrate durante l’anno.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Jerez Superbike 2024

“Oggi abbiamo corso le ultime due gare con la Kawasaki Ninja ZX-10RR, quindi è la fine di un’era. Penso che sia stata una stagione piuttosto impegnativa e abbiamo faticato molto, ma abbiamo sempre cercato di dare il massimo. In Gara 2 siamo arrivati ​​tra i primi dieci, il che non è male perché non eravamo molto distanti dal resto dei ragazzi. A volte è stato difficile quest’anno, ma il team ha continuato a credere e a cercare di aiutarmi ogni volta. Quindi grazie a loro e alla Kawasaki per l’opportunità”.

