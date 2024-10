SBK | Gp Spagna Gara 1, Rea: “Sensazioni diverse rispetto agli altri giorni”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, in undicesima posizione.

Dopo una Gara 1 difficile al Gran Premio di Spagna, Jonathan Rea ha analizzato la sua prestazione, riconoscendo che, nonostante una partenza discreta, ha subito incontrato difficoltà a causa delle alte temperature che hanno compromesso l’equilibrio della moto e la trazione. Rea ha ammesso che ci sono diversi aspetti su cui lavorare, ma rimane fiducioso, sottolineando che non serve un grande miglioramento per tornare a competere con il gruppo che lotta per le prime posizioni. Il team si concentrerà durante la notte per capire dove intervenire e migliorare in vista delle prossime gare.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Spagna Superbike 2024

“Sono partito “ok” e mi sono trovato in una posizione di pista migliore della P16 in curva 1, ma da lì è stato onestamente molto difficile. La temperatura è salita parecchio rispetto a quella che abbiamo avuto per il resto del weekend e tutto sembrava un po’ sbilanciato, sia all’anteriore che al posteriore e non riuscivo a trovare trazione. Ci sono un sacco di cose su cui lavorare e anche se mi sentivo come se fossi a chilometri di distanza, nel complesso non serve un grande miglioramento solo per rimetterci nel grande gruppo che lotta per il quinto posto. Ci metteremo a testa bassa durante la notte e cercheremo di capire le mie sensazioni per lavorare su dove possiamo migliorare”.

