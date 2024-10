SBK | Gp Spagna Gara 1, Locatelli: “Posso essere davvero, davvero felice di questa prestazione!”

Superbike Gp Spagna Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 Gran Premio di Spagna, ultima tappa del Mondiale 2024, in terza posizione.

Dopo una splendida prestazione in Gara 1 del Gran Premio di Spagna, Andrea Locatelli ha espresso grande soddisfazione per il podio conquistato. Il pilota italiano ha sottolineato l’importanza di questo risultato sia per lui che per la Yamaha, evidenziando la perseveranza e la determinazione della squadra nel continuare a spingere al massimo. Nonostante la sfortuna avuta a Estoril, Locatelli è fiducioso che la squadra abbia ritrovato il giusto slancio e mira a chiudere la stagione in bellezza, guardando già alle prossime sfide e al futuro.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Spagna Superbike 2024

“Posso essere davvero, davvero felice di questa prestazione! Penso che anche per me e per la Yamaha, meritiamo questo podio perché non smettiamo mai di crederci e non smettiamo mai di spingere forte per ottenerlo. Alla fine, oggi è un buon risultato per noi. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione perché, se utilizziamo tutto il nostro potenziale in ogni curva e in ogni giro, possiamo salire sul podio e credo che possiamo farlo di nuovo. Siamo stati sfortunati a Estoril perché eravamo anche lì vicini, ma sembra che ora alla fine della stagione siamo tornati e possiamo mostrare il nostro potenziale. È importante completare la stagione nel modo migliore, essere più rilassati per lavorare sul programma di test invernali e prepararci bene per l’anno prossimo. Domani abbiamo altre due gare, quindi non vedo l’ora di lottare di nuovo per il podio prima di finire”.

