SBK | Gp Spagna Gara 1, Razgatlioglu: “Incredibile essere di nuovo Campione del Mondo”

Superbike Gp Jerez BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, in seconda posizione.

Dopo Gara 1 del Gran Premio di Spagna, Toprak Razgatlioglu ha celebrato con grande entusiasmo il titolo di campione del mondo, esprimendo orgoglio per il lavoro instancabile del suo team. Ha ringraziato la squadra per il supporto ricevuto e ha sottolineato quanto sia stato sorprendente raggiungere questo traguardo al suo primo anno con BMW Motorrad Motorsport, sfidando ogni previsione. Razgatlioglu ha evidenziato i continui miglioramenti della moto ad ogni weekend di gara e guarda con fiducia alla prossima stagione, pronto a godersi le ultime gare e a ripetersi in futuro.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Spagna

“È incredibile essere di nuovo campione del mondo. Sono molto orgoglioso del team, perché tutti hanno lavorato duramente in ogni weekend di gara. Grazie mille per questo incredibile supporto. All’inizio della stagione, nessuno pensava che fosse possibile per me nel mio primo anno con BMW Motorrad Motorsport, ma ora abbiamo vinto il campionato del mondo. Lo meritiamo davvero. Abbiamo migliorato la moto ogni weekend di gara e possiamo migliorarla ancora di più. Ora posso semplicemente godermi le due gare di domani. E poi la prossima stagione, facciamolo di nuovo!”

