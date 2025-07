MotoGP | GP Germania Sprint Race, Alex Marquez: “Gara complicata”

GP Germania Ducati Gresini MotoGP 2025 – Gara difficile quella di Alex Marquez al Sachsenring, dove si è corsa la Sprint Race del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2025.

Il pilota del Gresini Racing è sceso in pista dopo l’operazione alla mano sinistra infortunata ad Assen, ma il problema non è stato tanto quello, quanto il feeling con la moto.

E’ la prima volta da inizio stagione che il più piccolo dei fratelli Marquez non va a podio in una Sprint Race, ecco le sue parole.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Germania MotoGP 2025

“Gara ovviamente complicata, anche se in qualche modo la pioggia ha aiutato. Possiamo dire missione compiuta perché in ogni caso andremo via dal Sachsenring con qualche punto. La mano nel complesso sta bene, ho corso con agilità e ora pensiamo solo a riposare, domani sarà decisamente tutt’altra cosa.”

