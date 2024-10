SBK | Gp Spagna Gara 1, Bautista: “Non è stato il miglior sabato nella mia carriera”

Superbike Spagna Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 del Gran Premio di Spagna, ultima tappa del mondiale 2024, in 23esima posizione.

E’ stato un sabato difficile per Alvaro Bautista. Lo spagnolo deve accontentarsi della 15° posizione in griglia e cade al secondo giro dopo una buona partenza. Bautista torna in pista e recupera molte posizioni ma a quattro giri dalla fine scivola di nuovo chiudendo poi in 23° posizione.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Spagna Superbike 2024

“Certamente non è stato il miglior sabato nella mia carriera. Ma dobbiamo sempre imparare dagli errori e sfruttare le difficoltà per crescere. Ci riproveremo domani per chiudere nel modo migliore questa stagione”.

