SBK | Gp Portogallo: Rea, “È una pista molto impegnativa”

SBK Gp Aragon Kawasaki – Per Rea sarà una ripartenza particolarmente veloce dopo aver conquistato due podi nell’ultimo round del Motorland Aragon, conclusosi solo un paio di giorni fa.

Portimao è uno dei circuiti preferiti di Rea in assoluto e uno dei più gratificanti. Ha registrato 24 podi nel corso della sua carriera, comprese 13 vittorie. Dopo aver conquistato diversi podi negli ultimi round, Rea entra nel penultimo round del campionato pronto a lottare per ulteriori podi da aggiungere al suo totale di 16 podi finora nel 2023.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Aragon

“Portimão è un circuito che mi piace molto e lì ho fatto delle belle gare. La natura della pista è incredibile ed è unica. Mi ricorda i miei giorni di motocross, con le sue ondulazioni, angoli ciechi e sezioni fuori camber. È una pista molto impegnativa. Sei sempre alla ricerca del giro perfetto intorno a Portimao. Hai sempre la sensazione che potresti fare qualcosa un po’ meglio. Cercheremo di ricercare la perfezione questo fine settimana dopo una serie di ottimi fine settimana di gara. Avvicinandoci a Portimao dobbiamo tenere gli occhi puntati sul podio, divertirci in sella alla moto e lavorare duro nelle prove libere per essere veloci e costanti anche in condizioni di gara. Portimao è un evento al quale abbiamo sempre molto supporto da parte dei viaggiatori da casa, quindi non vedo l’ora. Speriamo di poter uscire e raccogliere dei punti importanti”.