MotoGP | Bagnaia e Martin ad armi pari fino a Valencia, Ducati ferma lo sviluppo

MotoGP Ducati Bagnaia Vs Martin 2024 – A quattro gare dalla fine, la Ducati ha deciso di fermare lo sviluppo della sua Desmosedici GP 24, moto che sta letteralmente dominando il Campionato del Mondo MotoGP.

I vertici della casa di Borgo Panigale avrebbero preso questa decisione per permettere a Pecco Bagnaia e Jorge Martin di lottare ad armi pari fino alla gara di Valencia.

Dopo il Gran Premio del Giappone il vantaggio dello spagnolo sul piemontese si è ridotto a 10 punti con 148 ancora a disposizione.

A riportare la notizia è Autosport.com che ha sottolineato come l’ultimo aggiornamento sia arrivato a Silverstone, due mesi fa, ed era una carenatura sui lati inferiori della moto.

I dirigenti della Ducati hanno assicurato che la partenza di Martin direzione Aprilia (conseguenza dell’ingaggio di Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia, ndr) non penalizzerà lo spagnolo, con quest’ultimo che si è detto certo che gli uomini della la “Rossa” a due ruote saranno di parola.

Dichiarazioni Jorge Martin Lotta Armi Pari Vs Pecco Bagnaia

“Ducati mi sostiene al 100%. La mia moto è perfetta e sono convinto che rimarrà così fino alla fine del mondiale.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Lotta Armi Pari Vs Jorge Martin

“A Misano ho provato un nuovo telaio, che né io né Jorge (Martin) potremo utilizzare quest’anno. Si tratta di un’evoluzione che Ducati dovrebbe poter offrire per contratto a tutti i piloti che guidano la GP24. Ma sfortunatamente, non ci sono abbastanza parti. La nostra moto (così come quella di Martin, ndr) rimarrà così com’è fino alla fine della stagione. Ed è un peccato perché è un passo avanti importante, che probabilmente potrebbe aiutare a fare la differenza. Ma Ducati è sempre stata chiara su questo, e le due moto saranno le stesse fino alla fine. Questo telaio sarà il punto di partenza per la Ducati del prossimo anno.”

Foto: Valter Magatti

