SBK | Gp Portogallo Gara 2, Rea: “E’ stato il nostro miglior weekend”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024, in quarta posizione.

Jonathan Rea ha riflettuto positivamente sulla sua prestazione al Gran Premio del Portogallo, nonostante una partenza difficile nella Superpole Race che lo ha visto partire decimo in Gara 2. Tuttavia, una partenza brillante gli ha permesso di recuperare subito posizioni, anche se la gara si è complicata quando si è ritrovato da solo dopo le cadute di Iker e Loka. Rea ha gestito il suo ritmo con cautela, concludendo con un solido P5 e P4 nelle gare lunghe, il suo miglior weekend della stagione. Tornato dall’infortunio, è ottimista per Jerez, dove punta a chiudere la stagione con altre prestazioni competitive.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Portogallo Superbike 2024

“La mia giornata non è iniziata tanto bene nella Superpole Race, il che significava P10 in griglia per Gara 2, ma non importava davvero perché ho fatto una buona partenza! La partenza a 200 km/h è stata fantastica e ho forzato una buona posizione in pista in curva 1. Iker mi ha superato abbastanza presto e appena fuori dal gruppo del podio sia lui che Loka avevano un ritmo simile al mio. Ho spinto per rimanere al loro ritmo e cercare di raggiungerli, ma all’improvviso mi sono ritrovato tutto solo dopo che sono caduti ed ero effettivamente un po’ nervoso! Poi ho solo cercato di fare il mio ritmo e ho rallentato un po’ la guida al limite perché era una gara lunga, cercando di non fare errori e di capire la mia Yamaha R1 man mano che la gara si sviluppava. I risultati P5 e P4 nelle gare lunghe sono di gran lunga il nostro miglior weekend e qualcosa su cui costruire. Se guardiamo ai progressi che ho fatto io e che ha fatto la squadra in questi ultimi round, tornare dall’infortunio ad Aragon e riprendermi qui è stato sicuramente positivo. Abbiamo motivo di essere ottimisti, non possiamo arrenderci, e soprattutto ora che la stagione è finita stiamo iniziando a vedere i frutti di tutto il nostro lavoro. Mi piacerebbe davvero continuare con questo tipo di risultato, lottare di nuovo tra i primi cinque sarebbe un buon finale per il nostro anno. Un solido weekend a Jerez è il prossimo obiettivo prima di entrare nella bassa stagione”.

