SBK | Gp Portogallo Gara 2, Locatelli: “Abbiamo lottato molto, siamo stati davvero vicini al podio, dobbiamo essere soddisfatti”

Superbike Gp Portogallo Yamaha – Andrea Locatelli non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Andrea Locatelli ha riflettuto su una Gara 1 del Gran Premio del Portogallo che sembrava promettente, soprattutto dopo un’ottima Superpole in condizioni difficili sul bagnato. La sua gara è stata interrotta da una caduta alla curva 7, dove ha perso l’anteriore mentre spingeva al massimo per lottare per il podio. Locatelli ha sottolineato l’importanza di dare il tutto per tutto e ha attribuito l’incidente alla sfortuna, riconoscendo che a volte le corse sono imprevedibili. Nonostante la delusione, si è detto determinato a mantenere alta la motivazione e riprovare nella gara successiva.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Portogallo Superbike 2024

“Alla fine, possiamo trarre un po’ di vera fiducia da questo weekend perché siamo sempre stati nel gruppo di testa! Abbiamo mostrato di nuovo il nostro potenziale e abbiamo spinto per ottenere il massimo risultato come sempre, e siamo stati davvero vicini al podio. Abbiamo lottato molto ieri per questo, di nuovo questa mattina nella Superpole Race dove abbiamo concluso in P4, e poi sfortunatamente in Gara 2 sono caduto alla curva 6 mentre ero nel gruppo di testa. Ma possiamo imparare, capire cosa è successo e forse anche trovare una soluzione. Voglio mantenere questa motivazione e questa bella sensazione fino all’ultima gara della stagione e cercare di fare di nuovo il massimo. Voglio dire un grande ringraziamento a tutta la mia squadra perché hanno lavorato molto duramente questo weekend. È stato difficile da venerdì con le difficili condizioni di bagnato, poi ieri siamo passati dal bagnato all’asciutto dalla Superpole alla Gara 1: hanno fatto un lavoro straordinario e questa mattina mi hanno restituito una buona moto per ottenere il quarto posto nella Superpole Race, il che è positivo. Ora non vediamo l’ora di arrivare a Jerez con questa fiducia e di cercare di fare del nostro meglio”.

