MotoGP | Campinoti (Pramac): “Ducati ha preferito perdere noi, Martin o Bastianini per Marc Marquez”

Pramac Racing Yamaha – Il patron di Pramac Racing, Paolo Campinoti, ha parlato al Festival dello Sport organizzato da La Gazzetta dello Sport, criticando le scelte della Ducati in ottica 2025.

Il Team toscano dopo 20 anni è stato “costretto” a lasciare la Ducati per “sposare” il progetto Yamaha, questo dopo che al Mugello Marc Marquez aveva detto “NO” al passaggio in Pramac con moto ufficiale, con tanto di bocciatura dal parte della “Rossa” a due ruote nei confronti di Jorge Martin (attuale pilota Pramac e prossimo pilota Aprilia) ed Enea Bastianini (attuale pilota Factory Ducati e prossimo pilota KTM).

Campinoti pur ringraziando la Ducati perchè ad oggi tratta alla stesso modo il suo team e quello ufficiale, con tanto di possibilità di portarsi a casa il titolo (sono 10 i punti di vantaggio di Martin su Bagnaia, ndr), ha criticato duramente la scelta Marc Marquez.

Dichiarazioni Paolo Campinoti Scelta Marc Marquez Ducati MotoGP 2025

“Ducati si sta comportando in modo impeccabile con noi (lotta per titolo con Bagnaia, ndr). Parlando del futuro, ha fatto una scelta con la quale non sono molto d’accordo. E’ inutile credere che non ci sarà tensione al box (Marc Marquez sarà compagno di squadra di Pecco Bagnaia, ndr). Hanno deciso di perdere tante persone come noi, Jorge o Bastianini che, credo, meritavano una possibilità; tutto per una persona (Marc Marquez, ndr).”

