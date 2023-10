MotoGP | Ciabatti (Ducati): “Lotta per il Titolo? Martin ad armi pari con Bagnaia”

MotoGP Ducati – La Ducati è al momento la miglior moto della MotoGP, la Desmosedici GP progettata dall’Ing. Luigi Dall’Igna occupa le prime tre posizioni della classifica piloti.

Francesco “Pecco” Bagnaia è primo con 319 punti, 3 in più di Jorge Martin (Pramac Racing) e 54 in più di Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).

Molti tifosi si interrogano se la casa di Borgo Panigale fornirà lo stesso trattamento a Bagnaia e Martin (che pur correndo il primo con il Team Factory e il secondo con il Team Pramac, hanno a disposizione la stessa identica moto, ndr).

Rispondendo a questa domanda posta dai colleghi di AS.com, il Direttore Sportivo Paolo Ciabatti ha risposto in modo affermativo, ecco le sue parole.

Dichiarazioni Paolo Ciabatti D.S. Ducati Corse su parità trattamento Bagnaia Vs Martin MotoGP 2023

“Il Team Pramac ha la stessa moto, piloti ufficiali e tutto quello che gli occorre. Se la Ducati non avesse voluto che fossero alla pari, avrebbe dato le vecchie moto e non avrebbe messo sotto contratto i piloti. Tardozzi è il team manager del Team Lenovo e ha i suoi interessi nel team, ma se a Ducati non piacesse questa formula non avrebbe dato moto competitive al Team Pramac. L’importante è che vinca una Ducati e per Davide è più importante che quella Ducati sia del team Lenovo, ma non mi interessa, anche se capisco che il team ufficiale abbia delle responsabilità con i suoi sponsor. Ecco perché mi piacerebbe che Pecco vincesse, ma se lo fara Jorge lo farà perché sarà stato migliore. Ha una moto ufficiale e un contratto ufficiale. È un investimento di Ducati che fa con questo pilota in questa squadra. La gente non lo capisce. Se non vuoi che ciò accada, non dai la moto ufficiale con tutto lo sviluppo. Guardate la moto di Pecco e quella di Jorge, entrambe con le ali sulla forcella. Perché questo? Perché siamo pazzi? Molte persone mi scrivono dicendomi come sia possibile che una squadra satellite sia come una squadra ufficiale, ma non è una squadra satellite. Abbiamo sette persone Ducati nel loro team, con sponsor diversi, ma le moto sono le stesse e i piloti hanno un contratto Ducati. Se avessimo paura che vincano, non daremmo loro il trattamento che hanno.”

Discorso diverso per Marco Bezzecchi, che non dispone di una moto Factory, ma di una versione 2022 aggiornata, ma ovviamente in alcune parti diversa dalla 2023.

