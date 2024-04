MotoGP | GP Jerez Day 1, Di Giannantonio: “Un ottimo venerdì”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – E’ un Fabio Di Giannantonio soddisfatto quello che ha parlato al termine della prima giornata di prove del Gran Premio di Spagna.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha infatti centrato l’accesso diretto in Q2 con il nono tempo ottenuto a 0.511s dalla vetta occupata dal compagno di marca Pecco Bagnaia.

Ecco cosa ha detto “Diggia”, che ha parlato di uno dei migliori venerdì dall’inizio della stagione e che ha avuto al box così come il team-mate Marco Bezzecchi il team-owner Valentino Rossi.

“Un ottimo venerdì, forse uno dei migliori dall’inizio dell’anno, sono contentissimo. Stamattina ho avuto un buon feeling subito, sul time attack non sono stato perfetto. C’era un po’ di traffico e poi la bandiera gialla, ma non mi preoccupo, la Q2 era l’obiettivo. Per domani mi sento bene, spero non ci saranno scherzi del meteo, preferirei un sabato sull’asciutto. Avere Vale nel box è stato fighissimo, un grande onore: l’ho visto a bordo pista, poi dopo il turno. Ho dato il massimo, avevo paura di fare una brutta figura.”

