MotoGP | GP Jerez Day 1, Bezzecchi: “Sono abbastanza contento, step discreto”

MotoGP GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi ha affrontato la prima giornata di prove a Jerez con un ospite d’eccezione nel box, il team-owner Valentino Rossi.

Il “Bez” che ha chiuso quarto a +0.339s dalla vetta occupata da Pecco Bagnaia, ha centrato l’accesso diretto in Q2, dicendosi soddisfatto delle sensazioni alla guida della sua Desmosedici GP 23, questo nonostante una piccola scivolata al via della Practice 1.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Spagna Jerez MotoGP 2024

“Sono abbastanza contento, abbiamo fatto uno step discreto. Mi ha aiutato molto che qui la pista ha meno grip e la moto gira naturalmente meglio. Abbiamo chiuso due turni solidi, peccato per la caduta, sono stato forse un po’ troppo generoso. La moto si comporta bene, manca ancora qualcosa a centro curva, soprattutto nel T3, ma in frenata mi sento bene, in particolar modo con la soft dietro. Abbiamo una buona base da sfruttare, è la prima volta che mi sento così a mio agio alla guida. Il passo non è male, devo controllare i dati ma sono soddisfatto.”

