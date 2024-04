MotoGP | Gp Jerez Day 1, Quartararo: “Il problema principale è in curva”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Fabio Quartararo ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2023, in 20esima posizione.

Il pilota francese ha affrontato una giornata molto difficile, durante la quale è stato anche vittima di una scivolata senza conseguenze. Il pilota Yamaha ha chiuso il primo turno con il 14esimo tempo, mentre nel pomeriggio ha accusato un ritardo di oltre un secondo dalla vetta.

Dichiarazioni Fabio Qartararo Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Ho avuto difficoltà in curva, proprio come Álex, e penso che stiamo cercando un po’ troppo le zone di frenata e ci manca molto in curva. Ho provato l’anteriore dura, ma ho bloccato subito l’anteriore alla curva 7. Poi abbiamo provato qualcosa con le gomme morbide, ma non è andata molto bene. Poi, nell’ultimo time attack, abbiamo commesso degli errori. Ma, in ogni caso, il problema principale è in curva, ed è proprio questa cosa a complicarci la vita. Voglio controllare i dati dell’anno scorso, verificare approfonditamente qual è la differenza e poi fare un piano da lì.”

