MotoGP | GP Jerez Day 1, Pedrosa: “Peccato per la caduta”

MotoGP Gp Jerez KTM – Dani Pedrosa dopo una bella sessione mattutina a Jerez, chiusa con il settimo tempo, è caduto nel pomeriggio, fortunatamente senza conseguenze.

Il tre volte Campione del Mondo, ora tester della KTM, ha chiuso la giornata in 14esima posizione e domani dovrà quindi passare dalla Q1 per cercare l’accesso in Q2. Ecco cosa ha detto Pedrosa, che ha provato anche un parafango con un ala già vista nei test e che domenica sarà al suo 299esimo start.

Dichiarazioni Dani Pedrosa Day 1 Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Ho iniziato la mattinata con un buon feeling ed è stata una buona prima sessione di prove. Purtroppo le cose sono cambiate nel pomeriggio, perché ho avuto grossi problemi con una delle moto, non avevo feeling – ha spiegato Pedrosa a Speedweek.com – Quando ho deciso di tornare sull’altra moto è andata subito meglio. Purtroppo sono caduto alla curva 2 al primo giro. Forse ho rischiato troppo in quel giro, la gomma non sembrava ancora pronta.”

Il #26 ha poi parlato dell’ala extra sul parafango anteriore della sua KTM RC16: “Da più carico aerodinamico in tutte le aree, quindi meno impennate, per esempio. Ma in realtà non fa molta differenza quando si tratta di girare. Rispetto agli ultimi test, si vede che c’è più grip in pista e quindi siamo più veloci.”

Foto: Valter Magatti