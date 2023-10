Moto3 | Gp Giappone Gara: Masia vince e si prende la testa del mondiale

Moto3 GP Giappone Gara – Jaume Masia dopo aver dominato due sessioni di libere su tre e dopo aver conquistato la pole position, si aggiudica anche la gara del Gran Premio del Giappone classe Moto3, 13esima tappa del Motomondiale 2023 disputata al Mobility Resort Motegi.

Il pilota del Team Leopard, alla terza vittoria stagionale dopo quella di Assen e India, scattato in testa, ha lottato con un gruppetto al vertice per 3/4 di gara. Solo a 6 giri dalla fine, complice l’auto eliminazione di Oncu riesce a scavare un piccolo gap da Ayumu Sasaki (Husqvarna) e Daniel Holgado. Gap che gli permette di arrivare al traguardo con tranquillità.

Con la vittoria dello spagnolo praticamente in cassaforte, all’ultimo giro l’unica lotta è quella per il secondo posto. Holgado tenta il tutto per tutto riuscendo a passare Sasaki, ma all’ultima curva commette un piccolo errore offrendo il fianco al pilota di casa, che taglia il traguardo in seconda posizione.

Con la vittoria Jaume Masia si porta in testa al mondiale con 199 punti, a +6 su Sasaki e a +9 su Holgado.

Stefano Nepa (Angeluss MTA) chiude quarto davanti al compagno di squadra Ivan Ortola e a David Munoz (KTM BOE).

Settimo all’arrivo David Alonso (GASGAS Aspar), che precede Kaito Toba (Honda SIC58 Squadra Corse) e Ryusel Yamahanaka (GASGAS Aspar). In Top Ten anche Josè Antonio Rueda (KTM Red Bull Ajo).

A punti anche il Riccardo Rossi(Honda SIC58 Squadra Corse) che chiude 13esimo, mentre il rookie Filippo Farioli (KTM Tech3) chiude 16esimo.

Caduto, fortunatamente senza conseguenze, Matteo Bertelle che con la Honda del Team Snipers era partito dalla terza casella. Caduti anche Tatsuki Suzuki, Deniz Oncu e Xavier Artigas.

