MotoGP | Gp Jerez Day 1, Rins: “E’ stata una giornata con molti problemi”

MotoGP Gp Spagna Jerez Yamaha – Alex Rins ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, con il 15esimo tempo.

Il spagnolo nel corso del primo turno ha faticato a trovare il ritmo, chiudendo con il 17esimo tempo. Nel pomeriggio le cose sono leggermente migliorate.

Dichiarazioni Alex Rins Preview Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“Ci sono stati molti, molti incidenti oggi. Non so perché. Ma nel complesso, per noi, è stata una giornata con molti problemi sulla moto. Stiamo ancora lottando con gli stessi problemi che abbiamo avuto nelle ultime gare. È così difficile girare la moto. Abbiamo provato cose diverse, ma il problema principale è sempre lo stesso. Ho provato a seguire qualcuno negli ultimi minuti di quest’ultimo turno e ho potuto fare un confronto. Dobbiamo provare qualcosa in più per domani. Ma stiamo provando un po’ di tutto. Lunedì controlleremo anche se i nuovi elementi in prova potranno aiutarci a svoltare.”

