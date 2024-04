MotoGP | Gp Jerez, Espargarò: “A Portimão e in America non ero abbastanza competitivo”

MotoGP Gp Spagna Jerez Aprilia Racing – Aleix Espargaró ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Jerez, quarta tappa del Motomondiale 2024, con il settimo tempo.

Espargaró nelle prime libere della giornata ha conquistato la quarta posizione, subito dietro al suo compagno di squadra. Durante la sessione pomeridiana, Aleix ha ottenuto il settimo miglior tempo, a quattro decimi dal primo, accedendo direttamente così in Q2.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

“A Portimão e in America non ero abbastanza competitivo, ma qui mi vedo nettamente più forte. La moto funziona molto bene, sono veloce e con la gomma media sono uno dei più veloci. Sono felice, non sono così lontano dagli altri. Dobbiamo capire come evitare il surriscaldamento della gomma anteriore, così da non ripetere quanto accaduto l’anno scorso”.

