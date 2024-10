SBK | Gp Portogallo Gara 1, Petrucci: “Sin dal primo giro ho sentito che qualcosa non andava”

SBK Estoril Ducati Barni – Danilo Petrucci non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio del Portogallo, penultima tappa del Mondiale 2024.

Il pilota ternano, partito dalla prima fila, ha lottato nei primi giri per le posizioni di testa, ma, dopo aver perso contatto coni primi e ancora in lotta per il podio è stato vittima di una scivolata fortunatamente senza conseguenze.

Dichiarazioni Danilo Petrucci GP Portogallo Superbike 2024

“Sono molto dispiaciuto. Questa mattina ho perso la pole per pochi millesimi per un piccolo errore. Volevo fare una bella gara. Sono partito in testa, ma dal primo giro sentivo che c’era qualcosa che non andava non avevo lo stesso feeling dei scorsi giorni e ho cominciato a faticare. Ho subito tanti sorpassi. Non sapevo cosa fare. Sono scivolata e no ho spiegazioni. Ero più lento rispetto al giro prima, quini non capisco cosa possa essere successo. Stiamo cercando un motivo, ma non c’è niente di diverso. Dai dati abbiamo visto cosa non andava. Dobbiamo cercare di risolvere entro domani e trovare una soluzione.”

