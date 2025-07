MotoGP | GP Brno, Marini: “Motivato dal risultato del Sachsenring”

GP Repubblica Ceca Brno Castrol Honda MotoGP 2025 – Dopo l’ottimo risultato in gara al Sachsenring, dove ha chiuso sesto, suo miglior risultato da pilota ufficiale Honda HRC, Luca Marini è pronto a tornare in pista a Brno, teatro del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Il pesarese, ancora in fase di recupero, sta ritrovando il ritmo insieme alla sua RC213V e debutterà in un weekend di gara sulla pista ceca in Top Class, visto che l’ultima volta che si era corso lì, nel 2020, correva in Moto2 (chiuse la gara al quarto posto, ndr).

Poche settimane fa ha effettuato un test, avrà quindi una buona base da cui iniziare, per poi cercare di tirar fuori il meglio dalla RC213V #10.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Repubblica Ceca Brno Honda Castrol MotoGP 2025

“Mi sono concentrato sul continuo miglioramento della mia condizione e ogni giorno sto meglio. Il risultato ottenuto in Germania continua a darmi molta motivazione e a Brno cercherò di fare un altro passo avanti, aumentare l’intensità del weekend e tornare a performare come facevamo prima. Il test che abbiamo fatto qui qualche settimana fa aiuterà un po’ con la base, ma c’è ancora molto da fare e bisogna continuare a lavorare sulla moto.”

