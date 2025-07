MotoGP | GP Brno, Bastianini: “Difficile per me rimanere a letto”

GP Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025 – Enea Bastianini si prepara a tornare in pista e lo farà in Repubblica Ceca, lasciandosi alle spalle il periodo difficile trascorso in ospedale causa infiammazione appendicite.

Il pilota riminese del Team KTM Tech3 ha saltato il Gran Premio di Germania per concentrarsi su un recupero rapido, e dopo essere stato dimesso lo scorso weekend, ha ripreso gli allenamenti per arrivare a Brno nella miglior forma possibile.

Per Bastianini è un debutto assoluto sulla pista ceca in Top Class, mentre il suo team-mate Maverick Vinales sarà costretto a saltare il GP di Brno a causa dell’infortunio alla spalla sinistra, e il Team KTM Tech3 schiererà Pol Espargaró come sostituto per il weekend.

Per lo tester spagnolo sarà un ritorno alle origini: ha debuttato in MotoGP proprio con Tech3 nel 2014 e ha corso con i colori GASGAS nel 2023. Conosce bene il tracciato di Brno, dove ha ottenuto il suo miglior risultato nel 2015 con un ottavo posto. KTM, tra l’altro, è l’ultima vincitrice sul circuito ceco grazie al successo di Brad Binder nel 2020. Il tracciato di 5,4 km, noto per il suo layout tecnico con 14 curve (sei a sinistra e otto a destra), si è spesso rivelato favorevole alle moto austriache.

Dichiarazioni Enea Bastianini Preview Gp Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025

“Mi sento molto meglio! È stato davvero difficile per me rimanere a letto così a lungo e non poter raggiungere la squadra al Gran Premio di Germania, ma mi sono dato il tempo di recuperare adeguatamente per arrivare a Brno in buona forma. Sono entusiasta di riunirmi alla squadra e di tornare al lavoro! A Brno sarà la mia prima volta su una MotoGP, e a dire il vero per molti di noi. Sarà interessante vedere come gestiremo il weekend!”

Dichiarazioni Pol Espargarò Preview Gp Repubblica Ceca Brno KTM Tech3 MotoGP 2025

“Ovviamente non è mai una bella cosa partecipare a un GP perché bisogna sostituire un pilota infortunato. Quindi, prima di tutto, voglio augurare una pronta guarigione a Maverick. Cercherò di fare del mio meglio questo fine settimana, cercando anche di aiutare il più possibile i miei compagni di squadra e i tecnici. È passato molto tempo dalla nostra ultima visita a Brno, un tracciato fantastico. L’ultima volta che abbiamo corso qui mi sentivo benissimo, era il mio periodo migliore con KTM, quindi vediamo come sarà con il nuovo asfalto. Non ho aspettative particolari, se non quella di godermi il weekend e vivere qualche giornata utile per il nostro progetto.”

5/5 - (1 vote)