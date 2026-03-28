SBK | Gp Portimao Superpole: Bulega da record, strappa la pole position a Lecuona sotto la bandiera a scacchi

Portimão: Nicolò Bulega conquista la Superpole allo scadere, con un giro perfetto. Dopo aver atteso fino alla fine il momento buono per sferrare l’attacco al cronometro, anticipando di due secondi la bandiera a scacchi, il vice campione in carica si è preso la prima posizione in 1’38.495 stabilendo il nuovo record del tracciato in qualifica. In testa per tutta la sessione, il suo compagno di squadra Iker Lecuona è stato il rivale da battere, il suo 1’38.637 ha infatti retto l’urto fino all’assalto finale, dove le due Ducati di Aruba.it Racing si sono confermate velocissime. A completare il tripudio rosso ci ha pensato Yari Montella, ultimo a scendere sotto l’1’39, grande interprete della Panigale V4R del team Barni Spark Racing, che ha siglato il terzo tempo davanti all’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Spinto dal calore del suo pubblico, il portoghese ha alzato il livello delle sue prestazioni, andando molto più forte rispetto al venerdì con un solido 1’39.068. Quinto il mattatore delle prove libere Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), che ha sopportato bene l’impatto con le Ducati ufficiali, siglando un ragguardevole 1’39.090. Completa la seconda fila l’ottimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), in 1’39.139 e sembra l’unico pilota Yamaha ad avere concrete chance di risultato.

In terza fila si confermano altri protagonisti di questo inizio campionato come Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), settimo in 1’39.167, marcato stretto da Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che ha consolidato la terza fila di ieri con l’ottavo tempo in 1’39.228. Nono tempo di Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), leggermente più arretrato del compagno Oliveira, firma il suo best in 1’39.254. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), non è riuscito a fare quel guizzo che avevamo visto in precedenza, ma si è comunque preso il decimo tempo in 1’39.375, davanti all’ex campione del mondo Alvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), undicesimo in 1’39.477 e Remi Gardner con la Yamaha del team GRT, fermo in dodicesima casella con il tempo di 1’39.500.

Apre la seconda metà dello schieramento Garret Gerloff in 1’39.593, con l’unica Kawasaki in pista precedendo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), fermo a 1’39.725 e Tarran Mackenzie (MGM Optical Express Racing), che firma il suo miglior giro in 1’39.751. Non ci sono particolari sorprese dietro e dal sedicesimo tempo di Alberto Surra (Motocorsa Racing), di 1’39.948, si passa a Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che sale a 1’40.203. Male invece le Honda HRC che non trovano la velocità e Jonathan Rea non scende oltre il diciottesimo tempo di 1’40.298, davanti al compagno Somkiat Chantra in 1’40.325. Si livella anche la prestazione di Tom Bridewell, wild card con il team Superbike Advocates che occupa la ventesima casella della griglia, mentre chiudono come ieri e da inizio campionato i due alfieri di Motoxracing Bahattin Sofuoglu e Mattia Rato, rispettivamente ventunesimo e ventiduesimo.

Superbike Gp Portimão Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.495

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.142s

3. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.438s

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.573s

5. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.595s

6. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +0.644s

Gli orari della Superbike 2026 a Portimão

Sab 28 MAR POR ITA

RACE 1 15:30 16:30