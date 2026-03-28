MotoGP | GP Austin Day 1, Bagnaia: “Veloce e costante con gomme usate”

Pecco Bagnaia ha chiuso il Day 1 di Austin con l’ottavo tempo nelle pre-qualifiche e si è quindi qualificato direttamente alla Q2 del Gran Premio degli Stati Uniti, terza gara della MotoGP 2026.

Il tre volte iridato della Ducati è riuscito solo nel finale a risollevarsi, questo anche a causa di un limite tecnico che gli ha fatto abortire i primi due time-attack e soffrire nel terzo.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport il #63 della “Rossa” di Borgo Panigale che ha provato sia la gomma media che la soft, con quest’ultima che dovrebbe essere quella che tutti utilizzeranno per la Sprint Race.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP degli Stati Uniti Austin MotoGP 2026

“Ho dovuto abortire i primi due tentativi di time-attack a causa di un limite tecnico, che però risolveremo. Quando sono entrato per il terzo tentativo non potevo spingere come avrei voluto, ma almeno sono riuscito ad entrare nei dieci. La giornata è stata abbastanza positiva, con le gomme usate sono stato costante e veloce e qui non è mai facile perchè è una pista dura fisicamente e si cerca di lavorare nel migliore dei modi. Siamo a buon punto anche se domani ci sarà da fare un passo avanti. Con la gomme media non si può fare la Sprint perchè si abbasseranno le temperature, quindi credo che nella Sprint tutti utilizzeranno la soft. Mi sono trovato bene con entrambe le gomme. La moto sta funzionando bene e credo che questa sarà la prima volta (in stagione, ndr) dove saremo lì.”

L’accesso diretto alla Q2 rappresenta un risultato importante per Bagnaia, soprattutto in un momento della stagione in cui la continuità è ciò che più gli è mancato. Le prime due gare avevano mostrato un pilota veloce ma spesso frenato da errori, cadute e difficoltà nel trovare il limite della nuova GP26. Austin, invece, sembra offrirgli un terreno più favorevole, anche se la giornata non è stata priva di ostacoli.

Il dato più incoraggiante arriva però dal passo gara: con gomme usate, Bagnaia è stato costante e competitivo, segno che la Ducati ha una buona base su cui lavorare in vista della Sprint e della gara lunga.

La scelta delle gomme e il feeling con la GP26

Le sue parole confermano che la soft sarà la scelta obbligata per la Sprint Race, complice l’abbassamento delle temperature previsto per il sabato. Il fatto che Bagnaia si sia trovato bene con entrambe le mescole è un segnale positivo, soprattutto considerando le difficoltà incontrate in Brasile, dove la moto sembrava non reagire alle modifiche.

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