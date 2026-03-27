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MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quarto

Conferme da Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, Marini, Bezzecchi e Morbidelli in Top Ten

di Alessio Brunori27 Marzo, 2026
MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quarto MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quarto

MotoGP Prove Libere 1 GP Stati Uniti – Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al COTA di Austin.

Il pilota della KTM ha portato la sua RC16 in testa con il crono di 2:01.715, mettendosi alle spalle di 0.103s l’ottimo Fabio Di Giannantonio, con il pilota romano del VR46 Racing Team reduce dal terzo posto di Goiania.

Alle spalle del #49 della Ducati staccato di 0.221s dalla vetta un ottimo Jorge Martin, unico tra la Top Five a non montare gomme nuove, questo a sottolineare il grande feeling con la nuova Aprilia RS-GP26.

Turno concitato per Marc Marquez, che pronti-via è caduto alla curva 10, una delle curve più veloci del circuito. Il nove volte iridato ha strisciato a lungo sull’asfalto riportando abrasioni al braccio destro e al palmo della mano sinistra.

Dopo lo spavento iniziale, il #93 della Ducati finito dentro gli air-fence, è tornato in pista dopo essersi fatto medicare e dopo aver cambiato la tuta, chiudendo quarto con il best-lap personale di 2:02.093 a 0.378s da Acosta.

Quinto tempo per l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez, seguito dalla Ducati Factory del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e dalle migliore delle moto giapponesi, la Honda del nostro Luca Marini (HRC Castrol).

In Top Ten anche la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella del giapponese Ai Ogura, quella ufficiale del leader della classifica iridata Marco Bezzecchi e la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.

Pecco Bagnaia in sella alla seconda Ducati Factory del Lenovo Team ha chiuso 11esimo, davanti alla migliore delle Yamaha, la YZR-M1 del Pramac Racing di Jack Miller. Tredicesimo e quattordicesimo tempo per le KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales ed Enea Bastianini.

Alex Rins con la Yamaha Factory è quindicesimo a 1.035s dalla vetta e davanti alla KTM Factory del sud-africano Brad Binder, alla seconda Honda Factory di Joan Mir e ai compagni di marca Fabio Quartararo (suo team-mate, ndr) e Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing).

Chiudono la classifica dei tempi le Honda del Team LCR del francese Johann Zarco e del brasiliano Diogo Moreira e la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, quella di Fermin Aldeguer, alla seconda gara dopo la frattura del femore avvenuta mentre si allenava sul circuito di Aspar.

Foto: Rob Gray (Polarity Photo)

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MotoGp Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 2:01.715
2 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 2:01.818 +0.103
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing 2:01.936 +0.221
4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 2:02.093 +0.378
5 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team 2:02.210 +0.495
6 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 2:02.304 +0.589
7 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 2:02.365 +0.650
8 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team 2:02.388 +0.673
9 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 2:02.425 +0.710
10 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 2:02.470 +0.755
11 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 2:02.511 +0.796
12 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 2:02.631 +0.916
13 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 2:02.632 +0.917
14 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 2:02.718 +1.003
15 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 2:02.750 +1.035
16 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 2:02.766 +1.051
17 36 Joan Mir Honda Hrc Castrol 2:02.877 +1.162
18 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 2:02.947 +1.232
19 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 2:03.037 +1.322
20 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 2:03.056 +1.341
21 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 2:03.125 +1.410
22 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 2:03.324 +1.609

Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1

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