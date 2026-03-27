MotoGP | Gp Austin Prove Libere 1: Acosta al Top, Marquez cade e fa quarto
Conferme da Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin, Marini, Bezzecchi e Morbidelli in Top Ten
MotoGP Prove Libere 1 GP Stati Uniti – Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al COTA di Austin.
Il pilota della KTM ha portato la sua RC16 in testa con il crono di 2:01.715, mettendosi alle spalle di 0.103s l’ottimo Fabio Di Giannantonio, con il pilota romano del VR46 Racing Team reduce dal terzo posto di Goiania.
Alle spalle del #49 della Ducati staccato di 0.221s dalla vetta un ottimo Jorge Martin, unico tra la Top Five a non montare gomme nuove, questo a sottolineare il grande feeling con la nuova Aprilia RS-GP26.
Turno concitato per Marc Marquez, che pronti-via è caduto alla curva 10, una delle curve più veloci del circuito. Il nove volte iridato ha strisciato a lungo sull’asfalto riportando abrasioni al braccio destro e al palmo della mano sinistra.
Dopo lo spavento iniziale, il #93 della Ducati finito dentro gli air-fence, è tornato in pista dopo essersi fatto medicare e dopo aver cambiato la tuta, chiudendo quarto con il best-lap personale di 2:02.093 a 0.378s da Acosta.
Quinto tempo per l’Aprilia del Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez, seguito dalla Ducati Factory del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez e dalle migliore delle moto giapponesi, la Honda del nostro Luca Marini (HRC Castrol).
In Top Ten anche la seconda Aprilia del Trackhouse MotoGP Team, quella del giapponese Ai Ogura, quella ufficiale del leader della classifica iridata Marco Bezzecchi e la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli.
Pecco Bagnaia in sella alla seconda Ducati Factory del Lenovo Team ha chiuso 11esimo, davanti alla migliore delle Yamaha, la YZR-M1 del Pramac Racing di Jack Miller. Tredicesimo e quattordicesimo tempo per le KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales ed Enea Bastianini.
Alex Rins con la Yamaha Factory è quindicesimo a 1.035s dalla vetta e davanti alla KTM Factory del sud-africano Brad Binder, alla seconda Honda Factory di Joan Mir e ai compagni di marca Fabio Quartararo (suo team-mate, ndr) e Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing).
Chiudono la classifica dei tempi le Honda del Team LCR del francese Johann Zarco e del brasiliano Diogo Moreira e la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP, quella di Fermin Aldeguer, alla seconda gara dopo la frattura del femore avvenuta mentre si allenava sul circuito di Aspar.
Foto: Rob Gray (Polarity Photo)
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MotoGp Prove Libere 1 Austin - GP Americhe - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|2:01.715
|2
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|2:01.818
|+0.103
|3
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|2:01.936
|+0.221
|4
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|2:02.093
|+0.378
|5
|25
|Raul Fernandez
|Trackhouse Motogp Team
|2:02.210
|+0.495
|6
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|2:02.304
|+0.589
|7
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|2:02.365
|+0.650
|8
|79
|Ai Ogura
|Trackhouse Motogp Team
|2:02.388
|+0.673
|9
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|2:02.425
|+0.710
|10
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|2:02.470
|+0.755
|11
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|2:02.511
|+0.796
|12
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|2:02.631
|+0.916
|13
|12
|Maverick Vinales
|Red Bull Ktm Tech3
|2:02.632
|+0.917
|14
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|2:02.718
|+1.003
|15
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|2:02.750
|+1.035
|16
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|2:02.766
|+1.051
|17
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|2:02.877
|+1.162
|18
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|2:02.947
|+1.232
|19
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|2:03.037
|+1.322
|20
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|2:03.056
|+1.341
|21
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda Lcr
|2:03.125
|+1.410
|22
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|2:03.324
|+1.609
Austin - GP Americhe - Risultati Prove Libere 1
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