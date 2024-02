SBK | Gp Phillip Island Superpole Race: vince Lowes, Razgatlioglu a podio

SBK Gp Phillip Island 2024 – Sam Lowes ha conquistato la Superpole Race del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale 2024.

Il pilota britannico, dopo diverse battaglie, riesce nel finale a prendere il comando della gara, tornando a vincere dopo ben 4 anni dall’ultima volta. Alle spalle della Kawasaki, Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) è stato autore ancora una volta di una rimonta incredibile. Il pilota italiano ha preceduto Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team(, che conquista cos’ il primo podio in sella alla BMW.

Ottima rimonta anche per Alvaro Bautista che dopo le difficoltà di ieri, chiude quarto davanti al compagno di squadra, Nicolò Bulega, vincitore di Gara 1.

Remy Gardner chiude in sesta posizione davanti a Dominique Aegerter e Sam Lowes. Michael Rinaldi e Jonathan Rea completano la top ten.

Fuori dai dieci Axel Bassani che chiude 11esimo. Gara sfortunata per Andrea Iannone che, partito dalla prima fila ha lottato per tutta la gara per la vittoria, ma si è dovuto arrendere and un problema tecnico nel finale.

Difficoltà anche per Danilo Petrucci che chiude 15esimo.

<2>Classifica Superpole Race Phillip Island

1. Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK)

2. Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) +1.157

3. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +1.738

4. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +1.812

5. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) +2.838

6. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +2.853

7. Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) +3.051

8. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +3.341

9. Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) +5.535