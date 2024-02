SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Rea: “Fisicamente sto bene, ho preso un colpo piuttosto forte”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Jonathan Rea è caduto nel corso di Gara 2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in 17esima posizione.

Il pilota britannico archivia il primo weekend in sella alla Yamaha non nei migliori dei modi. Dopo le difficoltà in gara 1 “il Cannibale” era riuscito a fare un passo avanti in Gara 2, ma una caduta dalla dinamica non ancora chiara l’ha messo fuori gioco e costretto ad una visita inaspettata al centro medico. Fortunatamente il pilota è ok e guarda verso Barcellona.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Phillip Island Superbike

“Prima di tutto, fisicamente sto bene, ho preso un colpo piuttosto forte all’anca nella caduta, ma da martedì non ci sono altri infortuni. Ci sono state due grandi cadute questa settimana ma sono ancora tutto intero grazie ad Alpinestars e Arai. Sono davvero frustrato perché la caduta è stata una grande sorpresa, è stato mentre stavo prendendo confidenza con la moto e mi sentivo abbastanza bene. Ho preso un po’ di posizioni quando Toprak ha avuto problemi al motore e mi sono ritrovato in una buona posizione in gara, ma non appena ho iniziato a sentirmi davvero sicuro sono caduto. Dobbiamo solo ricostruire da zero, esaminare tutto e cercare di migliorare il feeling per me. Puoi vedere quanto Loka sia competitivo e che possiamo arrivare lì: voglio tornare a casa adesso per riorganizzarmi, resettare e tornare più forte a Barcellona”.

