MotoGP | Bagnaia, primato di estrema importanza a Jerez: l’ultimo giro della corsa [VIDEO]

GP Spagna Jerez MotoGP 2024 – Vi riportiamo l’ultimo giro di Pecco Bagnaia a Jerez de la Frontera, teatro del quarto appuntamento del mondiale 2024 di MotoGP. Al termine di una gara gestita magistralmente, il campione del mondo in carica – scivolato incolpevolmente nella Sprint di ieri – si è garantito la seconda affermazione della stagione dopo quella di Losail, lasciandosi alle spalle le altre Ducati di Marc Marquez, in lotta per la vittoria fino ai metri conclusivi della corsa, e Marco Bezzecchi.

Quarta posizione per l’altra Gresini di Alex Marquez, a conferma del predominio della Casa di Borgo Panigale a Jerez, seguito a ruota da Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio. Miguel Oliveira ha concluso il proprio fine settimana in ottava piazza, mentre Maverick Vinales e Pedro Acosta hanno occupato le ultime due posizioni in top dieci. KO il leader del mondiale Jorge Martin, caduto mentre occupava la testa della corsa proprio davanti a Bagnaia. Appuntamento tra due settimane a Le Mans per il Gran Premio di Francia.





