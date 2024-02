SBK | Gp Phillip Island Day 1, Iannone: “Non mi sento soddisfatto al 100% “

SBK Gp Phillip Island Go Eleven Racing Ducati – Andrea Iannone ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il settimo tempo nella classifica combinata.

Con le FP1 in condizioni meteo difficili, con l’asfalto quasi asciutto solo a fine turno, Iannone si è trovato subito a suo agio, confermando quanto di buono apparso martedì al termine del test. P 6, sotto la soglia del 30.0. Nelle FP 2 il copione è molto simile al turno della mattinata; pioggia pochi istanti prima del via, vento in aumento e piloti costretti ai box per larga parte del turno. Nel finale, con asfalto asciutto, il numero 29 è riuscito ad effettuare cinque giri consecutivi, con il migliore all’ultimo passaggio. Sesta posizione di sessione, settima nella combinata, ma quello che più conta è che il ritardo dalla vetta è ristretto, di poco sopra i due decimi.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Phillip Island Superbike

“Giornata complessa, il clima non ha aiutato e, a causa delle condizioni atmosferiche, abbiamo girato poco sia alla mattina sia nel pomeriggio. Non mi sento soddisfatto al 100% perché so di non aver sfruttato al meglio il nostro potenziale. Andremo in qualifica con qualche incognita, avremmo avuto bisogno di provare un set-up che ci avrebbe potuto aiutare con la gomma morbida. Vediamo domani come andrà, ma in ottica gara mi sento abbastanza tranquillo.”

