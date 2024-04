SBK | Gp Olanda Gara 2: Razgatlioglu fa spettacolo e vince

SBK Gp Olanda Gara 2 – Toprak Razgatlioglu conquista la Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Il pilota turco partito conservativo, da vita ad una gara incredibile nel finale. Il #54 nelle fasi finali riesce a prendere il comando della gara e Alvaro Bautista nonostante un tentativo di recupere deve accontentarsi della seconda posizione davanti a Remy Gardner al primo podio in SBK.

Quarta posizione per Andrea Iannone, autore di una gara molto interessante nonostante qualche errore di troppo. Alle spalle del pilota di Vasto Andrea Locatelli in lotta per la vittoria per gran parte della gara. Michael van der Mark chiude sesto davanti a Sam Lowes (Marc VdS) e Dominique Aegerter. Nicolò Bulega e Xavi Vierge completa la top ten.

Michael Rinaldi (Motocorsa) ha chiuso 13esimo mentre il vincitore di Gara 1 Nichols Spinelli (Barni) ha chiuso 16esimo. Ancora difficoltà per Axel Bassani che non riesce a fare meglio del 18esimo posto.

WorldSBK Olanda Gara 2- Tempi finali

1 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR LEAD LEAD 2 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 0.625 +0.625 3 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 1.022 +0.397 4 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 3.120 +2.098 5 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 3.217 +0.097 6 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 5.059 +1.842 7 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 5.174 +0.115 8 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 5.538 +0.364 9 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 6.337 +0.799 10 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 19.453 +13.116 11 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 19.556 +0.103 12 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 21.771 +2.215 13 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 22.322 +0.551 14 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 31.822 +9.500 15 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 35.305 +3.483 16 SPINELLI Nicholas Ducati Panigale V4R 35.392 +0.087 17 RAY Bradley Yamaha YZF R1 37.947 +2.555 18 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 43.360 +5.413 19 REA Jonathan Yamaha YZF R1 > 1' +35.565 20 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R > 1' +15.601 OUT LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR OUT REDDING Scott BMW M 1000 RR

