SBK | Gp Olanda Pirelli: due nuove mescole ad Assen

Superbike Olanda Assen – Il terzo round del Campionato Mondiale FIM Superbike sta per scatenare l’azione sul prestigioso TT Circuit di Assen, nei Paesi Bassi. Con le squadre e i piloti pronti a sfidare le curve e le condizioni imprevedibili della pista, i fan possono aspettarsi un fine settimana ricco di emozioni e spettacolo.

Pirelli ha confermato le opzioni già testate con successo nella stagione precedente. Per la WorldSSP e la WorldSBK, le opzioni di pneumatici includono la SCX posteriore di sviluppo con specifica C0900, precedentemente impiegata a Barcellona sia nei test che in gara. Gli altri pneumatici disponibili includono le gamme SC1 e SC2 all’anteriore e SCX e SC0 al posteriore, con la SCQ riservata esclusivamente per la Superpole e la Superpole Race. Per le condizioni bagnate, sono disponibili pneumatici intermedi e da bagnato SCR1. Le previsioni meteo indicano la possibilità di pioggia e temperature fresche, con l’asfalto che potrebbe raggiungere anche i 4°C, come accaduto nel 2022. Nonostante le sfide presentate dalle condizioni climatiche, l’asfalto non particolarmente abrasivo offre spazio per set up adatti a soluzioni più morbide, fornendo una sfida intrigante per team e piloti. Uno dei punti critici del circuito è rappresentato dalla curva 5, temuta dai piloti per la sua complessità. Questa curva a sinistra, giunge dopo una serie di curve a destra e si trova in una zona del circuito spesso esposta a venti freddi. La gestione della temperatura del pneumatico anteriore e la cautela nell’entrata diventano quindi cruciali per ottenere prestazioni ottimali.

Giorgio Barbier Direttore Racing Moto Pirelli

“Le caratteristiche della pista così come le condizioni climatiche solitamente riscontrabili ad Assen sono molto diverse da quelle del Montmelò dove abbiamo corso il mese scorso e questo ci permette di raccogliere altri dati utili in ottica sviluppo. Qui vogliamo continuare il lavoro sulla C0900, che nell’ultimo round ha restituito buoni feedback in termini di grip e comportamento ma, vista l’aggressività dell’asfalto catalano, ha sofferto un po’ per quanto riguarda l’usura. Quello di Assen è sulla carta un circuito meno abrasivo e solitamente più freddo; quindi, ci aspettiamo di raccogliere informazioni che possano darci un quadro più completo delle potenzialità di questa soluzione. Negli anni passati le caratteristiche dell’asfalto hanno consentito l’utilizzo di soluzioni abbastanza morbide nonostante le temperature rigide, di conseguenza pensiamo che ci sia margine nel lavoro dei team per trovare il set up ideale per sfruttare le opzioni fornite. Assen ci vede anche impegnati su un altro fronte, quello della Northern Talent Cup che qui disputa il suo primo appuntamento stagionale: da quest’anno siamo infatti fornitori unici non solo di questa, ma di tutte quelle competizioni per giovani talenti che fanno parte del progetto Road to MotoGP™ promosso da Dorna, tra cui anche la Asia Talent Cup che ha esordito con successo il mese scorso in Qatar.

