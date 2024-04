SBK | Gp Olanda, Locatelli: “Un paio di piloti sono impazziti”

SBK Olanda Yamaha – Il pilota SBK del team Yamaha, Andrea Locatelli, è fiducioso mentre si prepara per il Gran Premio d’Olanda ad Assen. Dopo un inizio di stagione promettente, Locatelli riflette sulle prime gare e guarda avanti con determinazione. Nonostante alcune sfide incontrate a Barcellona, il quinto posto in Gara 1 dimostra il suo potenziale e quello della sua squadra. Con il ginocchio ormai recuperato al 100% e una sensazione positiva sulla moto, Locatelli è pronto a sfidare il circuito veloce e scorrevole di Assen. Con un palmares già arricchito da podi precedenti, il pilota è determinato a continuare la tradizione e lottare per un altro podio. Con il supporto della squadra e un piano ben definito, Locatelli è ottimista sulle prospettive di un forte risultato.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Olanda Superbike

“Sono davvero felice di tornare in pista questa settimana ad Assen. Pensando ai primi due round, siamo riusciti a stare sempre nel gruppo di testa per mostrare il nostro potenziale, soprattutto a Phillip Island. Barcellona è stata una pista un po’ complicata per noi, ma in Gara 1 abbiamo concluso non molto lontano dai primi, con il quinto posto. Gara 2 è stata un po’ sfortunata, ma penso che nel complesso abbiamo iniziato la stagione nel modo giusto. È stato un buon inizio con alcuni nuovi ragazzi nella squadra e con il mio capo squadra, Tom. Abbiamo fatto un passo avanti e migliorato molto, e anche la mia fiducia sulla moto: queste sono cose importanti. Assen è un circuito davvero bello, veloce e scorrevole, e adoro guidarlo! Ogni anno abbiamo ottenuto un podio lì, quindi sarebbe bello continuare la tradizione e avere l’opportunità di ottenerne un altro! Nelle ultime settimane ho lavorato sul recupero finale del ginocchio, ma è vicino al 100% e la sensazione è buona. Ho anche incontrato Tom per organizzare il nostro piano per il fine settimana e penso che abbiamo tutte le cose fondamentali per essere veloci lì, quindi vediamo. Vogliamo essere positivi e credo che potremo lottare per tornare sul podio”.

