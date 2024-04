SBK | Gp Assen: tutti gli orari TV della tappa olandese

SBK Gp Olanda – Dopo la gara di Barcellona le derivate di serie tornano in pista: prossima tappa Assen per il Gran Premio d’Olanda.

Il Gp di Barcellona ci ha regalato grandissime emozioni. La doppia vittoria di Razgatlioglu ha stupito tutti, ma in Gara 2 Bautista è sembrato quello dello scorso anno. Vedremo se ad Assen si ripeterà la lotta, senza escludere ovviamente Bulega che si sta dimostrando un rookie di grande spessore. L’olanda sarà anche importante per Rea che, dopo le delusioni delle prime gare arriva su un tracciato dove ha vinto tanto in passato. Occhi puntati anche su Iannone, che sembra ormai essere a suo agio in sella alla V4. Grande assente Petrucci convalescente dopo la brutta caduta in motocross.

Orari Gp Olanda SBK

Venerdì 19 aprile

FP1 SBK: 10:20-11:05

FP2 SBK: 15:00-15:45

Sabato 23 marzo

FP3 SBK: 9:00-9:20

Superpole SBK: 11:10-11:15

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 24 marzo

Superpole Race SBK: 11:00

Gara 2 SBK: 14:00

Orari TV8

Sabato 23 marzo

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 7 maggio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00