SBK | Gp Olanda, Rea: “È sempre un evento davvero bello”

SBK Olanda Yamaha – Il pluricampione del mondo SBK, Jonathan Rea, si prepara per affrontare il Gran Premio d’Olanda ad Assen con grande entusiasmo. Con un palmares di successi sulla pista olandese, Rea si sente fiducioso nel potenziale della sua Yamaha R1 WorldSBK. Mentre si avvicina all’evento, Rea è consapevole dell’importanza di adattarsi alle condizioni meteorologiche, soprattutto considerando la variabilità tipica di aprile ad Assen. Determinato a ottenere un buon feeling con la moto e la squadra fin dalle prove del venerdì, Rea punta a costruire un pacchetto competitivo per lottare per un risultato significativo durante le gare del weekend. Con un forte sostegno da parte dei fan olandesi e britannici, Rea si prepara a dare il massimo e non vede l’ora di scendere in pista per la sfida.

Dichiarazioni Jonathan Rea Olanda Superbike

“Sono davvero entusiasta di andare ad Assen perché è una pista che mi piace molto, ho avuto molti successi qui in passato e sento che sarà un circuito davvero forte anche per la Yamaha R1 WorldSBK. Come sempre ad Assen in aprile, dobbiamo prestare attenzione al tempo. Sarà la prima volta in questa stagione che sperimenteremo condizioni davvero fantastiche, quindi speriamo venerdì di poter avere un buon feeling con la mia moto, la mia squadra e lavorare passo dopo passo per avere un buon pacchetto gara con cui possiamo lottare per un buon risultato. risultato con sabato e domenica. È sempre un evento davvero bello nei Paesi Bassi, ci sono molti fan e molto supporto in viaggio anche per me che vengo dal Regno Unito. Ho grandi aspettative per il fine settimana e non vedo davvero l’ora di mettermi in gioco”.

