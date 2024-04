SBK | Gp Olanda Gara 2, Rea: “È stato il mio miglior fine settimana con la Yamaha”

SBK Olanda Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in 19esima posizione.

ea sottolinea il progresso nel comprendere la moto e come sfruttarne i punti di forza, evidenziando la sua prima esperienza con la Yamaha R1 sul bagnato durante la Superpole, che ha portato a un risultato fantastico. Tuttavia, Rea spiega che le condizioni meteorologiche non hanno permesso di preparare un piano di gara ottimale per tutto il weekend. Le decisioni sulle gomme sono state prese con esperienza e istinto, anche se ammette che avrebbe potuto rischiare con una gomma posteriore SCX in Gara 2. Nonostante le difficoltà con la SC0 più dura, Rea ha continuato a lottare nel gruppo di testa, finendo per cadere in seguito alla caduta di un altro pilota. Ora, Rea guarda avanti con positività, evidenziando i prossimi test e il tempo a disposizione per migliorare insieme alla squadra e alla Yamaha. Con la consapevolezza che sia Locatelli che Gardner hanno avuto prestazioni notevoli, Rea si prepara con entusiasmo per il prossimo appuntamento a Misano, una pista che ama e dove sa che la Yamaha R1 può essere competitiva.

Dichiarazioni Jonathan Rea Olanda Superbike

“È stato il mio miglior fine settimana con la Yamaha fino ad oggi, quindi dobbiamo prendere gli aspetti positivi! Lentamente ma inesorabilmente sto capendo la moto e come sfruttare i punti di forza della Yamaha R1. Inoltre, non ho mai guidato la moto sul bagnato, quindi la sessione della Superpole è stata buona e il risultato è stato fantastico! Per tutto il fine settimana non ci sono state le condizioni ideali per preparare un piano di gara. Non abbiamo capito fin dall’inizio la scelta delle gomme perché non avevamo molti giri sull’asciutto, quindi con esperienza e istinto abbiamo preso le nostre decisioni. Potenzialmente in Gara 2 avrei dovuto usare la gomma posteriore SCX ma ero preoccupato per il degrado dovuto al freddo. Sarebbe stato un azzardo per me non averla provata per tutto il fine settimana, ma con la SC0 più dura ho faticato molto sul bordo della gomma per ottenere la prima parte di accelerazione in uscita di curva. Sentivo di essere “lì”, ma sono finito fuori dal gruppo di testa e ho perso la scia di Iannone. Alla fine Alex ha provato a sorpassare ma sfortunatamente è caduto davanti a me e sono caduto con lui. Frustrante, perché non hai bisogno di essere preso a calci quando sei a terra, ma ora possiamo davvero prendere degli aspetti positivi. Abbiamo un paio di test in arrivo e molto tempo sia per me per andare avanti che per la squadra e la Yamaha. E’ chiaro che dobbiamo fare un passo avanti ma è incoraggiante che sia Loka che Remy abbiano disputato gare così forti. Adesso aspettiamo con ansia Misano, è una pista che mi piace e sappiamo che la Yamaha R1 è abbastanza forte lì, quindi speriamo che arrivino altri aspetti positivi”.

