SBK | Gp Olanda Gara 2, Locatelli: “Non è stato un fine settimana facile”

SBK Olanda Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in quinta posizione.

Parlando della Superpole Race, Locatelli esprime la delusione per essere stato vicino al podio ma aver perso l’opportunità a causa di un’evitata caduta alla chicane. Nella Gara 2, nonostante un buon feeling con la sua R1 e un ritmo veloce, Locatelli ha avuto qualche problema con il freno anteriore, una sensazione nuova e sconosciuta. Questo lo ha portato a perdere posizioni quando Bautista lo ha superato sul rettilineo, compromettendo le possibilità di salire sul podio. Locatelli ammette la sfortuna del weekend e la mancanza di punti guadagnati rispetto al giorno precedente. Tuttavia, rimane fiducioso nel pacchetto e promette di continuare a lavorare per migliorare in vista della prossima gara a Misano. Infine, ringrazia il suo team per l’impegno e il duro lavoro svolto durante il weekend, consapevole delle difficoltà in queste condizioni.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Olanda Superbike

“Non è stato un fine settimana facile ad Assen! Nella Superpole Race eravamo contenti di aver recuperato buone posizioni e di essere vicini a lottare per il podio, ma alla chicane ho evitato una brutta caduta che mi è costata questa possibilità. In Gara 2 il feeling con la R1 era onestamente molto buono: tutto era sotto controllo ed ero veloce, ma ho avuto qualche inconsistenza con il freno anteriore. Non sappiamo perché e non avevo mai avuto una sensazione simile prima, ora abbiamo un po’ di tempo per controllare i dati e capire. Con questo, quando Bautista mi ha superato sul rettilineo e siamo arrivati ​​alla prima curva, stavo frenando forte ma non ho sentito nulla, quindi sono andato largo: qui abbiamo perso il comando e la possibilità di salire sul podio. Non abbiamo fatto un brutto lavoro, ma siamo stati davvero sfortunati questo fine settimana e non abbiamo guadagnato molti punti rispetto a ieri. Dobbiamo continuare a lavorare e credere nel nostro pacchetto, e vediamo cosa possiamo fare per la prossima gara. Abbiamo tempo e alcuni giorni di test per prendere più confidenza, guardare tutto e vedere dove possiamo essere per Misano. Voglio ringraziare tutti i miei ragazzi e tutta la squadra perché hanno lavorato davvero duramente per tutto il fine settimana, non è mai facile in queste condizioni”.

