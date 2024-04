MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Spagna 2024 a Jerez

MotoGP Gp Spagna Jerez 2024 – La MotoGP dopo la trasferta statunitense di Austin, torna in Europa, esattamente a Jerez, per il GP di Spagna.

Il quarto appuntamento stagionale è in programma domenica 28 aprile 2024 sul circuito andaluso intitolato al compianto Angel Nieto, ma già sabato sarà tempo di Sprint Race.

Leader del Campionato è Jorge Martin, che in sella alla Ducati Pramac ha ottenuto due podi nelle prime tre gare, con la vittoria nella Sprint Race del GP del Qatar e il successo nella gara “lunga” di Portimao.

Un dominio della Ducati “spezzato” dal doppio successo statunitense di Maverick Vinales con l’Aprilia, con il #12 della casa veneta, che dopo aver vinto la Sprint Race di Portimao, ha centrato due vittorie al Circuit of The Americas, oltre alla pole position.

Da tenere d’occhio senza dubbio c’è anche il rookie Pedro Acosta, che al COTA ha ottenuto il secondo gradino del podio, secondo podio consecutivo dopo quello di Portimao (pilota più giovane a riuscirci nella MotoGP, ndr). La KTM del Team GASGAS Tech3 può davvero insidiare Ducati e Aprilia nella lotta per la vittoria.

Ci si aspetta il riscatto di Pecco Bagnaia (terzo in Campionato a 30 punti da Martin,ndr) e la conferma della ritrovata competitività da parte di Enea Bastianini, sul podio ad Austin (secondo nel Mondiale, staccato di 21 punti da Martin).

Correrà in casa Marc Marquez, che dopo il “podio” nella Sprint di Austin, è caduto nella gara della domenica quando era in testa. L’otto volte iridato sembra sempre più a suo agio in sella alla Ducati Desmosedici GP 23 del Gresini Racing, ma manca ancora la vittoria.

I piloti Yamaha e Honda si aspettano miglioramenti dopo un inizio di stagione negativo. Soprattutto la Honda sembra aver preso la strada sbagliata, urge un cambio di rotta. Utile alle case giapponesi potrà essere il test post-gp di lunedì, ricordando anche che entrambe godono delle concessioni in fascia “D”.

Meteo Gp Spagna Jerez

Al momento il meteo prevede tempo bello venerdì, qualche nube al sabato e sole alla domenica

Info Gp Spagna Jerez

Il circuito di Jerez, uno dei quattro Gp spagnoli, misura 4.4 Km e conta 5 curve a sinistra e 8 a destra; il rettilineo più lungo misura 607 metri. Il record di vittorie appartiene a Valentino Rossi, qui il pilota di Tavullia ha vinto 7 volte. Il maggior numero di pole è una lotta pari merito tra l’italiano e Jorge Lorenzo, entrambi con 5 partenze dalla prima casella.

Orari Gp Spagna Jerez MotoGP 2024

Venerdì 26 aprile

FP1 Moto3: 09:00 – 09:35

FP1 Moto2: 09:50 – 10:30

FP1 MotoGP: 10:45 – 11:30

FP2 Moto3: 13:15 – 13:50

FP2 Moto2: 14:05 – 14:45

FP2 MotoGP: 15:00 – 16:00

Sabato 27 aprile

FP3 Moto3: 08:40 – 09:10

FP3 Moto2: 09:25 – 09:55

FP3 MotoGP: 10:10 – 10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50 – 11:30

Qualifiche Moto3: 12:50 – 13:30

Qualifiche Moto2: 13:45 – 14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Domenica 28 aprile

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

Dove vedere il Gp di Spagna a Jerez

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato e la differita delle tre gare della domenica (Moto3 alle 14:05, Moto2 alle 15:20 e MotoGP alle 17:05)

