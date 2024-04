SBK | Gp Olanda Gara 2, Gardner: “Era ora!”

SBK Olanda Yamaha – Remy Gardner ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in terza posizione.

L’australiano esulta dopo aver conquistato il suo primo podio in carriera al Gran Premio d’Olanda. Descrivendo il weekend come fantastico e veloce in ogni sessione, Gardner rivela il rimpianto per aver perso una posizione nella Superpole Race, ma ammette che Alex ha fatto una bella gara. Nella Gara 2, il timore delle gocce di pioggia ha frenato tutti i piloti, ma quando il tracciato ha iniziato ad asciugarsi Gardner ha trovato il ritmo giusto, aumentando il gap fino al traguardo.

Dichiarazioni Remy Gardner Olanda Superbike

“Era ora! Abbiamo avuto un fine settimana fantastico, siamo stati veloci in ogni sessione. Purtroppo ho perso una posizione davanti nella Superpole Race, sinceramente mi sto prendendo a calci per aver lasciato la porta aperta all’ultima curva, ma Alex ha fatto una bella gara quindi complimenti a lui. In Gara 2 le gocce di pioggia hanno fatto paura e io non ho fatto nulla di pazzesco, tutti hanno chiuso il gas, ma appena ha cominciato ad asciugarsi di nuovo ho sentito di avere il ritmo e ho aumentato il gap. Finalmente torniamo sul podio e spero che sia il primo di tanti. Un enorme ringraziamento alla squadra”.

