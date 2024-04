SBK | Gp Olanda Gara 2, Lowes: “Ho perso l’anteriore e colpito Rea, sono andato a chiedergli scusa”

SBK Olanda Kawasaki – Alex Lowes non ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Il pilota britannico ha lottato nelle prime fasi di gara per le prime posizioni prima di perdere il contatto coprimi mentre la pista iniziava ad asciugarsi.

Dichiarazioni Alex Lowes Olanda Superbike

“Sono contento di come ho gestito la Superpole Race e sono arrivato sul podio. Quando sono uscito dall’ultima chicane mi chiedevo quanto sarebbe stato difensivo Remy Gardner. Quando ha tagliato a sinistra ho pensato: “Devo superarlo!” Dopo tre o quattro giri di Gara Due mi sono reso conto che ero abbastanza veloce e stavo andando avanti. Jonathan Rea era partito bene ma stava tornando da me. Ho avuto un’ottima accelerazione in uscita dall’ultima curva rispetto a lui, quindi ho provato a frenarlo alla prima curva. Il T1 era la mia migliore possibilità di passare. Stavo cercando di fermare un po’ di più la moto all’apice, per evitare che mi ripassasse in uscita di curva. Ho perso l’anteriore, da solo, ma poiché lo stavo sorpassando in frenata, dove poteva andare? Quindi mi ha colpito mentre stavo scivolando. È un peccato perché ho avuto la possibilità di fare un’altra buona prestazione in quella gara. Sono stato a chiedere scusa a Jonathan e ai suoi ragazzi. È anche un peccato perché stiamo andando bene, tirando fuori molto dalla moto e guidandola al limite. Mi sarebbe piaciuto prendere punti nell’ultima gara, ma il fine settimana di Assen in generale è stato abbastanza buono”.

