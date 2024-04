SBK | Gp Olanda Gara 2, Razgatlıoğlu: “La nona posizione in griglia non è molto importante perché se sei davvero veloce”

SBK Olanda BMW – Toprak Razgatlıoğlu ha vinto Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Il pilota turco, partito dalla nona casella, è riuscito a recuperare molto rapidamente diverse posizioni e a mantenere la calma e la lucidità nei momenti critici della gara.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Olanda Superbike

“Mi sono sentito come a Barcellona, ​​ma in generale sono molto felice. Abbiamo fatto un ottimo lavoro per tutto il fine settimana, soprattutto in Gara 2. Nella Superpole Race abbiamo usato la gomma SCQ come tutti ma normalmente pensavo di usare una gomma diversa ma queste sono le corse. Abbiamo fatto un ottimo lavoro vincendo Gara 2; non è stato facile ma ad ogni giro ho spinto davvero forte! Questa è la mia prima vittoria ad Assen nel WorldSBK, anche per la BMW, quindi sono felice per questo. La nona posizione in griglia non è molto importante perché se sei davvero veloce, nove posizioni non sono un problema! Alla curva 1 Alex Lowes è quasi caduto e ho dovuto chiudere il gas e poi ho superato tutti i piloti passo dopo passo. In gara mi sentivo fiducioso e il freno motore funzionava, un po’ troppo, quindi dobbiamo trovare il setup. Ho fatto un ottimo ritmo. La pioggia? Ho semplicemente chiuso il gas perché non volevo correre rischi e ho visto Alvaro e l’ho seguito; ha più esperienza di me. Dopo sono arrivati ​​gli altri. Mi sono dimenticato dello strappo perché ho visto tutto come se stesse ancora piovendo; dopodiché l’ho tolto ed era tutto pulito! Ho ricominciato a spingere ma è stata una bellissima vittoria! Assen è una pista strana e questo fine settimana il tempo è stato strano. Imparo ogni giorno e faccio esperienza. Avevo bisogno di una vittoria questo fine settimana!. Non penso alla posizione in Campionato, ma solo gara per gara come prima. Voglio solo guidare la moto come prima, provare a godermi la gara e poi ci rivedremo a Misano. Sono molto felice che prima di Misano faremo un test lì e spero di trovare un buon setup per la gara e dopo lotteremo per la vittoria.

