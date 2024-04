SBK | Gp Olanda Gara 2, Bassani: “È stato un fine settimana difficile”

SBK Olanda Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in 18esima posizione.

Bassani, partito dalla 16esima posizione in griglia pensava di migliorare sull’asciutto della sua moto. Ma un errore all’inizio ha compromesso le sue speranze di risalire in classifica.

Dichiarazioni Axel Bassani Olanda Superbike

“È stato un fine settimana difficile, anche per il meteo, che alternava sempre tra bagnato e asciutto. Non è stato facile capire tutto, anche perché era la prima volta qui con la Kawasaki. Domenica in Gara Due il feeling con la moto era un po’ migliore e la posizione della moto era molto migliore perché abbiamo provato qualcosa di nuovo. Quando ho provato a spingere ho fatto un errore e sono uscito completamente dalla pista, e sono ripartito ultimo. Volevo solo finire la gara per cercare di prendere qualche informazione e dato per le prossime gare. Rimarremo positivi e continueremo a lavorare per trovare una buona via da seguire”.

