SBK | Gp Olanda Gara 2, Bulega: “Weekend caratterizzato da alti e bassi”

SBK Olanda Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso gara 2 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in ottava posizione.

Nicolò Bulega deve accontentarsi dell’ottavo posto in Gara-2 (condizionata anche dalla pioggia caduta dopo 12 giri) dopo aver dominato per 9 giri la Superpole Race chiusa poi dietro al compagno di squadra.

Dichiarazioni Nicolò Bulegaa Olanda Superbike

“E’ stato un weekend caratterizzato da alti e bassi ma allo stesso tempo non è stato facile correre per la prima volta con la Panigale V4R su un circuito in condizioni meteo così imprevedibili. Adesso andiamo a Misano, la mia gara di casa, e cercheremo di tornare ad essere molto competitivi e costanti”.

